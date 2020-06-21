Девушка разбилась на мотоцикле (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Появилось видео с места аварии, в которой погибла instagram-блогер Настя Тропицель с миллионом подписчиков. 18-летняя россиянка разбилась на мотоцикле после ссоры с отцом, который упрекал ее за связь с байкером.

На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что рядом с телом погибшей сидят молодой человек и девушка. В объектив камеры, как пишет портал Starhit, попал ее возлюбленный Виктор, который, по словам очевидцев, ехал на мотоцикле вместе с Тропицель. Накануне блогер поссорилась с отцом, который сказал, что ее парень-байкер «тянет ее вниз», сообщает издание.

Тропицель, сидевшая за рулем мотоцикла, не справилась с управлением и врезалась в ограждение. В результате девушка получила травму головы и скончалась на месте происшествия.

Девушка стала известна благодаря своему блогу, в котором она рассказывала о саморазвитии, заработке в интернете и фрилансе. По словам девушки, первый миллион она заработала в 15 лет.

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