Россию могут допустить к расследованию крушения МН17

Суд по делу о крушении МН17 продолжается с марта 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Россия имеет право присоединиться к Совместной следственной группе (ССГ), которая расследует крушение малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. По мнению нидерландских адвокатов, для этого нет никаких юридических препятствий.

«В отличие от группы по расследованию, которую вел Совет по безопасности Нидерландов (DSB), Россия не была членом Совместной следственной группы (ССГ). При этом Украина была. Нет никаких юридических препятствий тому, чтобы Россия была членом ССГ», — приводит РИА «Новости» заявление адвоката Сабине тен Дуссхате, которая представляет в суде интересы россиянина Олега Пулатова.

Адвокат также напомнила, что Россия подписала конвенцию ООН о противодействии транснациональной организованной преступности, которую одобрили в 2000 году. По ее словам, еще в июне 2015 года Москва пыталась присоединиться к следственной группе, но прокуратура не приняла российский запрос. Дуссхате добавила, что участие России является важным — так в расследовании будут представлены разные точки зрения.

Суд по делу о авиакатастрофе MH17 начался 9 марта 2020 года. В качестве обвиняемых проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко). Пулатова защищает международная группа, в которую входят два голландских и один российский адвокат.

Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту были 298 человек, все они погибли. Киев считает, что в авиакатастрофе виновны ополченцы, напоминает агентство Nation News.

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