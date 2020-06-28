Пандемия коронавируса в Курганской области идет на спад

Всего в регионе зафиксировали более 700 случаев COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 27 июня подтвердили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«На 28 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 14 новых случаев COVID-19. Выписан 21 человек», — говорится в сообщении оперштаба. С начала регистрации заболеваемости в регионе обнаружили 753 заболевших, вылечились 415 зараженных, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний.

Наибольшее число заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая. По прогнозу URA.RU, регион в ближайшее время перейдет на новый этап ослабления ограничений, связанных с карантином, только если число новых зараженных ежедневно будет снижаться.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области начал действовать с 1 апреля. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион.