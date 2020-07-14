Мясников назвал единственный способ продлить жизнь

Если человек доволен своей жизнью, то он будет жить долго. Улучшить же самочувствие помогает регулярная физическая активность. Об этом в одной из своих книг написал телеведущий и доктор Александр Мясников.
«Физическая активность напрямую влияет на самочувствие человека. Именно она и позволяет продлить жизнь», — приводит «МК» слова из книги Мясникова. Телеведущий указал, что важно выбрать вид спорта по душе и заниматься им всю жизнь. Те, кто не любят заниматься спортом, могут попробовать скандинавскую ходьбу. Главное, как отметил теледоктор, двигаться ежедневно. Даже после принятия пищи лучше походить по комнате, вместо того, чтобы сидеть на диване, отметил Мясников.
Ранее Мясников назвал продукты, которые сокращают жизнь. Он объяснил, что ожирение негативно влияет на долголетие. В качестве примера врач рассказал об особенностях английского завтрака, состоящий из бекона, сосисок, фасоли и хлеба с маслом.
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