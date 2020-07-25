МВД: причастных к межнациональному конфликту в Москве накажут

Полиция Москвы будет жестко пресекать любые провокации на национальной почве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полиция Москвы будет жестко пресекать любые противоправные действия и провокации, совершенные на национальной почве. В частности, серьезную ответственность понесут причастные к межнациональному конфликту в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько конфликтов между гражданами. В одном из них пострадал мужчина, также был поврежден автомобиль, в котором он находился. Кроме того, неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись.

«Московская полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в отношении иностранных граждан также может быть установлено временное ограничение на въезд в РФ сроком на 5 лет. Сейчас по подозрению в совершении противоправных действий задержано более 25 человек.

В управлении ФСБ по Москве и Московской области состоялась встреча руководителей силовых структур с представителями армянской общественности в связи с ночными событиями в Москве. «Все лица, причастные к этим, особо подчеркиваю, преступлениям, будут очень и очень жестко наказаны. Никто не уйдет от ответственности!», — заявил заместитель начальника Управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-майор Андрей Яценко. Руководители силовых структур подчеркнули, что преступники понесут уголовное наказание и власть предпринимает строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ.

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