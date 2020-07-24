Тюменцы накормят голубей в поддержку митингов в Хабаровске

Активисты планируют собраться у правительства Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени местные активисты планируют собраться на Центральной площади около правительства Тюменской области для того, чтобы покормить голубей. Таким образом они выразят поддержку проходящим в Хабаровске митингам из-за ареста экс-губернатора, рассказал URA.RU один из участников грядущей «прогулки» на условиях анонимности.

«25 июля в 14: 00 мы с семьей идем кормить голубей, у памятника Ленину, на центральной площади города Тюмени», — сообщил на своей странице соцсети «ВКонтакте» общественник Алексей Княжев. Его поддержали еще несколько тюменцев, пообещавших прийти и покормить голубей. Как объяснил инсайдер агентства, активисты пытались получить разрешение на митинг, но им отказали.

В комитете по межнациональным отношениям Администрации города Тюмени сообщили, что заявка на данное мероприятие не поступало. «Были заявки на другие мероприятия, ни одно из них не согласовано из-за ограничительных мер в период повышенной готовности. Организаторам было рекомендовано воздержаться в этот период от мероприятий и перенести на более благоприятный эпидемиологический период», — сообщил председатель ведомства Роман Малыгин. Заявки на проведение митингов подавало тюменское отделение КПРФ и частные лица.

Также глава комитета отметил, что информация о планируемой акции до них дошла, однако оценивать, насколько оно соответствует законодательству, в их компетенцию не входит. Получить комментарии у Алексея Княжева не удалось — он не ответил на сообщение в соцсетях. В управлении МВД по Тюменской области от комментариев воздержались.

Как сообщало URA.RU, ранее в Кремле объяснили, кому выгодны митинги митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края. В администрации президента их назвали питательной почвой для псевдооппозиционеров.