Заболевшие сотрудники жалуются, что их не отпускали на больничный Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У двоих сотрудников отделения ГИБДД отдела МВД РФ по Уватскому району Тюменской области выявлен коронавирус. При этом оба находились на работе вплоть до получения положительных результатов на коронавирус. Такую версию сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«В начале июля у супруги одного из сотрудников этого отдела подтвердили коронавирус. Он решил самостоятельно сдать платный анализ на инфекцию, через время пришел положительный результат», — сообщает инсайдер агентства. При этом, по его словам, все время ожидания сотрудник ГИБДД продолжал ходить на работу. После подтверждения диагноза ушел в отпуск — якобы больничный по результату анализа, сделанному в частной клинике, ему не выдали. «После этого плохо себя почувствовала еще одна сотрудница. Неделю пыталась уйти на больничный, но ей отказывали. Она также сдала тест на платной основе и получила положительный результат. Во время ожидания она контактировала минимум с тремя экипажами ГИБДД», — передает источник.

Инсайдер утверждает, что руководство отдела запретило сотрудникам уходить на больничные — якобы работать будет некому. «Некоторые решили сдать тесты в частном порядке. Но даже если выявится положительный результат, на больничный их никто не отпустит — говорят, что результаты анализа в частной клинике не дают основания для оформления больничного листа. Ну и начальство просит никому не рассказывать, что у нас есть зараженные», — утверждает инсайдер. И отмечает, что двое сотрудников с подтвержденными в частной клинике диагнозами сейчас сдали анализы в муниципальной клинике и ждут результата.

В УМВД по Тюменской области не прокомментировали ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что 4 июля сотрудники Уватской полиции отметили День работников ГИБДД на тайной вечеринке, устроенной на берегу Иртыша. После этого стало известно, что у супруги одного из присутствовавших на ней полицейских подтвердили коронавирус. Сейчас по этим фактам проводится внутренняя проверка.