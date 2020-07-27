В РФ оставят дистанционное обучение и повысят зарплату учителям

Дети вернутся в школы 1 сентября, заверил Сергей Кравцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Россия не будет полностью переходить на дистанционный формат обучения, однако некоторые его формы будут применяться. С таким заявлением выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Минпросвещения не будет вводить дистанционное обучение, но некоторые его формы будут применяться», — цитирует Кравцова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Он также отметил, что новый учебный год в России начнется 1 сентября в традиционном формате.

С начала учебного года для классных руководителей введется новая выплата, добавил Кравцов. По его словам, таким преподавателям будут доплачивать пять тысяч рублей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также называла вероятную дату начала учебного года. По ее словам, дети вернутся в школы 1 сентября, передает телеканал 360.