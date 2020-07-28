Курганца, расстрелявшего полицейского, отправили в колонию

Несовершеннолетний курганец выстрелил в автомобиль ДПС из хулиганских побуждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганского подростка, расстрелявшего из пневматического пистолета сотрудника ГИБДД, отправили на два года в колонию. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

«Приговором Курганского городского суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве. 17-летнего курганца признали виновным в хулиганстве (п.«а» ч.1 ст. 213 УК РФ) и насилии в отношении представителя власти, опасном для жизни или здоровья (ч.2 ст. 318 УК РФ).

Об инциденте, произошедшем в начале февраля, ранее сообщало URA.RU. Несовершеннолетний подросток находился в подъезде одного из домов по улице Дзержинского в Кургане. Из хулиганских побуждений курганец выстрелил из газобалонного пистолета в проезжавший мимо автомобиль ДПС. Он попал в переднее боковое стекло, осколок которого травмировал одного из сотрудников ГИБДД. «Согласно заключению судебной экспертизы инспектору причинен легкий вред здоровью», — уточняют в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Юношу задержали. Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности. С учетом характеристики задержанного на период следствия его заключили под стражу.