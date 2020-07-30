Пушков раскрыл, зачем Польша создает «Люблинский треугольник»

Алексей Пушков назвал создание «Люблинского треугольника» фарсом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Польша пытается заполучить доступ к Черному морю с помощью создания «Люблинского треугольника». Об этом в Twitter написал сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«C помощью „Люблинского треугольника“ с участием Литвы и Украины, Польша намерена выйти к Черному морю», — написал Пушков. Он назвал интерес Варшавы к морю фарсом. По словам сенатора, польская элита давно мечтала, чтобы «Польша была от моря до моря». Как считает Пушков, первый глава возрожденного Польского государства Юзеф Пилсудский уже проводил такую политику, которая привела страну к трагедии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о создании совместно с Украиной, Польшей и Литвой «Люблинского треугольника». Предполагается, что данное объединение укрепит Центральную Европу, в том числе, в сфере экономики, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре, передает «Утро.ру». Крымский политолог Владимир Джаралла назвал эту организацию псевдотреугольником, а шансы Украины вступить в ЕС — нулевыми, передает агентство Nation News. По его словам, это классическая геополитическая схватка, которая уже была в конце 19 века между великими державами, и повторяется сейчас в новых условиях.

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