Путин отреагировал на победу Лукашенко

Владимир Путин считает, что президентство Александра Лукашенко поспособствует развитию отношений между странами Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Глава республики переизбрался шестой раз подряд.

По итогам президентских выборов в Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Штаб Тихановской не признал итоги выборов главы Белоруссии. По их данным, за домохозяйку во всех регионах республики проголосовали от 70% до 90% избирателей, передает телеканал 360.

«Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях», — цитирует Путина РИА «Новости». В качестве примера он привел военно-политические связи и договор о коллективной безопасности.

Также с переизбранием президента Белоруссии поздравили председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает RT. К поздравлениям присоединился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Отмечается, что он сравнил опозиционных кандидатов с фашистами, пишет «Национальная служба новостей».

Массовые протесты в Белоруссии начались после закрытия участков на выборах президента республики 9 августа. Граждане страны вышли на улицы после объявления предварительных итогов голосования. Десятки участников протестных акций в Минске пострадали в результате столкновений с ОМОНом. Силовики стреляют резиновыми пулями, используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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