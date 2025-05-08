Глава МИД Чехии заявил, что Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Россия не обладает никакими правами на памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был демонтирован в Праге. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, комментируя просьбу российского посла Александра Змеевского о содействии в определении местонахождения монумента.
«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — отметил Липавский. Об этом министр написал в своем блоге на платформе Х.
Ранее, по словам посла России в Чехии Александра Змеевского, российское посольство направило ноту в МИД Чехии с просьбой помочь дипперсоналу определить точное местонахождение и провести осмотр демонтированной скульптуры. По словам дипломата, это необходимо для того, чтобы удостовериться, в каком состоянии находится памятник маршалу Коневу после его переноса.
Монумент, посвященный маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригад в районе Прага 6. Установка памятника была призвана отдать дань уважения вкладу маршала Конева и войск 1-го Украинского фронта, которыми он командовал, в освобождение Чехословакии, в том числе Праги, от нацистских захватчиков, а также в оказание поддержки жителям города, поднявшим восстание. Над созданием монумента работали скульпторы из Чехословакии: Зденек Крыбус, автор статуи, и Вратислав Ружичка, разработавший архитектурное оформление памятника.
В апреле 2020 года по распоряжению городских властей памятник маршалу Коневу был демонтирован. В администрации Праги объяснили это решение тем, что Конев сыграл ключевую роль в подавлении венгерского восстания 1956 года, а также участвовал в подготовке операции по вводу войск пяти стран-участниц Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года, направленной на прекращение демократических преобразований, известных как «Пражская весна». В СПЧ заявили, что демонтаж памятника — надругательство над исторической памятью, передает РАПСИ.
Староста округа Прага 6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе памятника Коневу виновата Россия. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова окрестила заявление представителя Чехии «грязной возней».
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