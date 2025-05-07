Первая леди Бразилии объявила о своем русском происхождении в ходе визита в РФ

Первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва заявила, что ее предки по материнской линии происходят из России. Об этом она рассказала, выступая на мероприятии в Высшей школе экономики.
«Моя бабушка по материнской линии и ее родители — были отсюда [из России] и эмигрировали в Бразилию... Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России», — сказала она, слова приводит РИА Новости. Первая леди уточнила, что счастлива быть в России.
7 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений в сфере научно-технического сотрудничества, а также проведение переговоров, посвященных укреплению торгово-экономических связей между Бразилией и Российской Федерацией.
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