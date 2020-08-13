Проблему дороги в Кетовском районе решили с помощью сенатора и федерального министра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стали известны подробности строительства дороги возле села Введенское в Кетовском районе (Курганская область): участие в нем принимал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. На это указывают документы, поступившие в распоряжение URA.RU.

Строительство дороги было одной из тем на встрече министра и сенатора Совета Федерации от Курганской области Сергея Лисовского осенью 2019 года. Сенатор тогда поднимал тему, что при ремонте дороги, который планировался изначально, будет усложнен поворот налево. «Предполагаемые пути решения при ремонте трассы направлены на удешевление ремонта. В данном случае жители будут вынуждены делать круг 5-7 км и стоять в пробке на разворотных кольцах», — сообщил Лисовский на встрече с министром.

Также он акцентировал внимание федеральных властей, что изначальный вариант ремонта дороги вызвал негатив населения. Автомобилям разрешался левый поворот только на АЗС, при этом в свои населенные пункты люди бы ехали в объезд.

В разговоре с URA.RU Сергей Лисовский пояснил, что план ремонта вызывал много вопросов у населения. «Мне поступали обращения от жителей, на которые я посчитал необходимым отреагировать. Никто из проектировщиков, исполнителей контракта в Кетовском районе до этого не появлялся, не спрашивал у людей, которым предстояло пользоваться этой дорогой, какой вариант им был бы удобнее, — рассказал Лисовский. — После моего обращения в министерство, в районе провели сразу две встречи. В проектную документацию по капремонту внесли изменения. Это максимум, что можно было сделать. До этого был менее удобный вариант для жителей».

Средства на капремонт дороги заложены во внутренней программе «Уралавтодора». Организация провела аукционы на сумму 1,2 млрд рублей. Перед Введенским появится кольцевая развязка, трасса будет четырехполосной. Ремонт продлится до 2021 года.

Ранее URA.RU писало, что в курганском истеблишменте звучали замечания в адрес сенатора, отчитавшегося о своем участии в ремонте федеральной трассы «Иртыш» возле поселка Введенское.