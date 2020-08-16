ЯНАО вышел в лидеры по доступности бензина среди регионов России

На среднюю зарплату ямальца можно купить более 2000 литров бензина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа на среднемесячную зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц. Об этом сообщается в опубликованных РИА «Новости» результатах исследования.

«Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. Эксперты объясняют, что лидерство обеспечили высокие зарплаты в регионе.

Среди других регионов, занявших первые строчки рейтинга — Москва и Чукотка. Там жители могут приобрести в среднем 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр 1727 литров по цене 56 рублей за литр соответственно.

Аутсайдерами списка стали республики Северного Кавказа. В Дагестане жители могут позволить себе 535 литров при цене 45,5 рубля за литр, в Карачаево-Черкессим 550 литров по 44,3 рубля за литр, в Кабардино-Балкарии 567 литров по 43,9 рубля за литр.

В качестве основы брались средние цены на бензин марки АИ-92. Данный вид топлива, по данным Росстата, за 7 месяцев 2020 года подорожал на 1,9%.

При этом цены на бензин в России остаются одними из самых низких в Европе. Однако по доступности топлива для населения страна занимает лишь 20-е место, расположившись в рейтинге между Чехией и Грецией.