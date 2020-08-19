19 августа 2020

В курганском вузе карантин ослабят не для всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , город шадринск, шгпу, шадринский государственный педагогический университет
В ШГПУ послабления карантина коснутся работы преподавателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Шадринском государственном педагогическом университете в новом учебном году преподавателям разрешат проводить лекции без масок. Об этом сообщил ректор вуза Артур Дзиов.

«Преподавателям, читающим лекции, разрешено находиться в аудитории без маски», — рассказал Дзиов в интервью пресс-службе вуза. Студентам, при этом, выдадут многоразовые средства индивидуальной защиты.

Для студентов дневного отделения вуза новый учебный год пройдет в очном формате. С заочниками будут работать в дистанционном режиме. В университете отметили, что учли все требования Роспотребнадзора, а расписание составят так, чтобы потоки студентов не пересекались.

Курганский государственный университет также соблюдает требования Роспотребнадзора, но учебный процесс от ШГПУ в Кургане будет отличаться. На очных занятиях не смогут собираться более 35 человек, а в масках будут обязаны ходить не только студенты, но и преподаватели. Не носить маски разрешат только тем, у кого есть антитела к коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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