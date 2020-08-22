В Курганской области выявили два десятка новых больных с COVID

В Курганской области 23 августа подтвердились 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 2824 случая COVID-19.
«На 23 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 24 новых случая COVID-19. Из них 11 выявлено в Кургане, два в Шадринске, остальные в Шадринском, Кетовском, Далматовском, Мишкинском, Катайском, Альменевском и Белозерском районах», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Всего в области от коронавируса скончались 14 пациентов. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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