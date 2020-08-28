Медиамагнат Шкулев выкупил у Hearst интернет-порталы

Владелец Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев выкупил долю в сети городских порталов (Е1.RU, 45.ru, 74.ru и 59.ru) у американской компании Hearst Corporation. Теперь интернет-издания смогут рассчитывать на заключение контрактов с госструктурами. Таким мнением поделился с URA.RU политолог Дмитрий Ковалев.
«Конечно, это решение усилит позиции [сети городских порталов]. Всегда иностранное присутствие является большой проблемой. Если оно устранено, то открыты пути для работы с органами власти. А если они выходят на госконтракты, то органы власти получают хороший доступ к информационному ресурсу», — уточнил он. Получить оперативный комментарий у Шкулева не удалось. В компании на звонки корреспондента URA.RU не ответили.
Сделка с выкупом доли Hearst Corporation была совершена за счет собственных средств медиаменеджера. О сумме соглашения не сообщается. Сам Шкулев подтвердил, что структуры Hearst полностью вышли из проектов, связанных с сетью, передает «Коммерсант». По данным издания, сделка обсуждалась между сторонами в течение года. Одной из причин выкупа доли могли стать «упреки в финансировании деятельности городских порталов в России американской стороной».
«Сеть городских порталов» недавно впервые получила государственную субсидию в размере 27 млн рублей. Деньги от «Роспечати» должны быть направлены на работу региональных интернет-ресурсов, в том числе «Е1» в Екатеринбурге, «NN» в Нижнем Новгороде, «59» в Перми и других. При этом ранее совладелец медиахолдинга Виктор Шкулев называл государственные субсидии «бичом медиарынка».
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