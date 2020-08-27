В курганскую больницу пришли проверяющие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варгашинскую центральную районную больницу в Курганской области пришли проверяющие. Причины, озвученные инсайдерами URA.RU, разнятся. По одной версии, у больницы проблема с документами, по другой — на стоматолога пожаловалась пациентка.

«Врач удалил женщине сразу три зуба. У нее возникло осложнение, на которое она пожаловалась в надзорные органы. Началась проверка», — рассказал один из врачей-стоматологов. По его мнению, медику необходимо было учитывать возраст и состояние пациентки, прежде чем решаться сделать сразу несколько опасных хирургических операций.

Информация стала известна на недавно прошедшем обучении — курсах по повышению квалификации врачей-стоматологов. «Самое поразительное, что районный врач очень пренебрежительно при этом отзывался о курганских врачах, которые работают в городе», — пояснил источник.

Еще один высокопоставленный инсайдер, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что у медучреждения не в порядке документы. «Новое руководство ЦРБ не продлило вовремя лицензию на стоматологическую деятельность, это исправят. Уже все надзорные органы по ним прошлись», — пояснил источник.

Получить комментарии в Росздравнадзоре по Курганской области URA.RU не удалось. На телефонные звонки никто не отвечал. С главврачом Варгашинской ЦРБ Ольгой Шабашовой также не получилось поговорить. Во время звонков в приемную она постоянно была занята. В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.