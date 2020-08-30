В Кургане ищут отвечающего за ремонт больницы, где был Мишустин

Курганские власти не могут найти ответственного за ремонт больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской больнице скорой медицинской помощи ищут претендента на пост заместителя главврача, который будет нести ответственность за ремонт медучреждения. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из медицинской среды.

«На эту должность неофициально рассматривали бывшего главврача Курганской областной больницы Сергея Мысливцева. Но он отказался», — рассказал один из источников.

Другой инсайдер уточнил, что, по его данным, при обсуждении обязанностей речь зашла о подписании актов выполненных работ, которые уже практически завершены. Такое предложение, по словам инсайдера, прозвучало для того, чтобы выслать промежуточный отчет о проделанной работе премьеру Михаилу Мишустину. Именно после того, как Мишустин посетил больницу, на ее ремонт и оборудование было выделено 200 млн рублей.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что кандидатура бывшего главного врача Курганской областной клинической больницы на должность заместителя главврача региональной БСМП не рассматривалась.

В больнице сейчас завершаются демонтажные работы, проводятся оштукатуривание потолка и стен, облицовочные работы, установка оконных и дверных блоков, монтаж электропроводки. Строительный контроль осуществляет управление капитального строительства Курганской области. Срок окончания ремонтных работ — декабрь 2020 года.

Исполняющим обязанности главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в конце августа назначен Юрий Истомин. Ранее он был депутатом Курганской городской думы.