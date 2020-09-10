Строительство метро в Екатеринбурге откладывается — Кремль

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Дезинфекция в екатеринбургском метрополитене против распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, метрополитен, помывка, метро, вагон метро, мытье вагона
На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется около 90 миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Начало строительство второй ветки метро в Екатеринбурге откладывается из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции российским СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится. Сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии», — заявил Песков, отвевая на вопрос главреда «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максима Путинцева. Он уточнил, что «все будет зависеть от активности региональных властей», а федеральный центр готов софинансировать 50% стоимости работ.

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется порядка 90 миллиардов рублей. Об этом ранее заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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