Строительство метро в Екатеринбурге откладывается — Кремль

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется около 90 миллиардов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Начало строительство второй ветки метро в Екатеринбурге откладывается из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе пресс-конференции российским СМИ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ближайший год говорить о начале стройки точно не приходится. Сначала экономика должна оправиться от последствий пандемии», — заявил Песков, отвевая на вопрос главреда «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максима Путинцева. Он уточнил, что «все будет зависеть от активности региональных властей», а федеральный центр готов софинансировать 50% стоимости работ.

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется порядка 90 миллиардов рублей. Об этом ранее заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.