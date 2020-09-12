Глава ВВС США: нужно готовиться войне, сравнимой с Второй мировой

США необходимо готовиться к полномасштабной войне с сильным противником, уверен Чарльз Браун Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

США должны быть готовы к войне с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться катастрофическими потерями. С таким заявлением выступил начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны», — приводит РИА «Новости» слова военачальника, который также добавил, что предыдущее руководство не добилось результатов в гонке с Китаем и Россией.

Браун уверен, что Соединенные Штаты могут столкнуться с государством, обладающим сопоставимым военным потенциалом. Такая война будет сильно отличаться от тех, что американские войска вели на протяжении двух десятилетий. «Будущая война не останется вдали от наших берегов», — добавил командующий ВВС США. На эту должность Чарльз Браун был назначен 6 августа.