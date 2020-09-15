Директора курганского училища подозревают в поборах со студентов

Студенты и преподаватели техникума возвращали руководству выплаченные им деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Факты мошенничества в Курганском техникуме сервиса и технологий выявлены при проведении прокурорской проверки. В отношении руководителя учебного учреждения возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что должностными лицами техникума… осуществлялись денежные поборы с работников и студентов», — рассказали в ведомстве. Руководство организации требовало от мастеров производственного обучения писать ходатайства о материальном поощрении студентов в завышенном размере. Полученные деньги студенты возвращали обратно. Руководство тратило их на собственные нужды и нужды техникума.

Преподаватели и мастера также частично или полностью возвращали полученные ими премии. А завхоза учреждения премировали, чтобы она из этих денег оплатила штраф, наложенный на директора колледжа региональным управлением Роспотребнадзора.

Собранные прокуратурой материалы были переданы в городское управление МВД. «По результатам доследственной проверки в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ведется следствие», — рассказали в надзорном органе. Фамилия подозреваемого директора не раскрывается.

В техникуме сервиса и технологий заявили URA.RU, что экс-директор Игорь Березин уволен. «Со вчерашнего дня у нас новый директор — Александр Егоров», — сообщили в приемной. Причин увольнения Березина в учреждении не знают. В региональном департаменте образования на вопрос о причинах смены руководства техникума предложили направить письменный запрос.