Рассчитывать на выплаты могут только жители некоторых регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Получить дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека, 1 октября, смогут только пенсионеры, проживающие в определенных регионах. Это связано с тем, что никаких федеральных выплат к празднику не предусмотрено, однако некоторые субъекты Федерации установили собственные выплаты к 1 октября.

Как напоминает «Московский комсомолец», к 1 октября выплаты получат жители Ненецкого АО (по 5 тысяч рублей, лица старше 70 лет — по 16 640 рублей), Челябинской области (по 700 рублей), а также пенсионеры Рязанской области старше 90 лет (по 500 рублей). По словам шеф-аналитика «ТелеТрейд» Петра Пушкарева, рассчитать единый размер региональных выплат непросто. «Если один пенсионер живет в деревне со своим огородом, а другой в областном городе, и за продуктами он ходит на рынок, то для каждого из них одна и та же тысяча рублей — по факту совсем разные деньги», — считает эксперт.

Как объяснила доктор экономических наук Оксана Дмитриева, многие регионы не способны обеспечить систематические дополнительные выплаты пенсионерам. «Бюджеты регионов, за исключением московского и еще от силы десятка других субъектов, ничего существенного добавить к пенсиям не могут. Тем более, что они должны оплачивать целую совокупность региональных льгот», — объяснила эксперт.

По мнению Пушкарева, правильнее было бы ежегодно делать для пенсионеров выплаты из федерального бюджета. «Одного прироста резервов за 2020 год хватило бы, чтобы обеспечить всех российских пенсионеров выплатами по 10 тысяч рублей на 7 ближайших лет вперед», — уверен экономист.