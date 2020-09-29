29 сентября 2020

Суд не разрешил чиновникам заморозить курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, детские руки, батарея отопления, батареи
В Зауралье принято первое судебное решение по скандалу с тарифами на тепло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Курганской области признал незаконным отказ чиновников установить тариф на отопление. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Курганских теплоэнергетических систем» («КТЭС», обслуживает часть столицы области и прилегающих поселков).

«Суд признал бездействие департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области незаконным и обязал рассмотреть дела по установлению тарифов на тепловую энергию и горячую воду для потребителей ООО „КТЭС“ на 2020 год, а также открыть и рассмотреть тарифные дела на период регулирования 2021—2023 годов», — отметили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что областной департамент отказался установить ООО «КТЭС», а также «Шадринским тепловым сетям» («ШТС») тарифы на тепло, игнорируя позицию ФАС РФ. Компании не могли начать отопительный сезон и закупать газ. Глава тарифного департамента региона Ирина Гагарина, объясняя бездействие чиновников, ссылалась в том числе и на судебные разбирательства.

Добавим, суд по тарифам для «ШТС» пройдет 7 октября. Когда департамент планирует принять тарифы, пока неизвестно — в правительство области направлен запрос.

Ранее теплоэнергетики подали отопление в социальные объекты и жилые дома Кургана и Шадринска. Несмотря на отсутствие тарифа, решено было начать отопительный сезон, чтобы жители не страдали из-за действий власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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