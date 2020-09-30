Какие виды рака наиболее опасны для россиян

В 2019 году 294 тысяч россиян скончались от рака Фото: Анна Майорова © URA.RU

За последние пять лет самым смертельным видом онкологического заболевания стал рак органов дыхания. За 2019 год скончались 50 046 россиян с таким диагнозом.

«Злокачественные новообразования (ЗНО) — наиболее опасные: они являются второй причиной смертности как в России, так и во всем мире. Злокачественные новообразования также называют раком», — говорится в сообщении на сайте фонда «Нужна помощь» в рамках проекта «Если быть точным». Всего в прошлом году скончались 294 тысячи россиян от рака, говорится в исследовании.

Среди уральских регионов хуже всего ситуация обстоит в Пермском крае. В организации отнесли этот регион к числу тех субъектов страны, в которых проблема выражена выше среднего (уровень D). В Свердловской, Курганской, Челябинской областях и ЯНАО отметили среднюю выраженность проблемы (уровень C). В ХМАО-Югре и Тюменской области присвоили уровень B, что говорит о том, что в регионах проблема выражена ниже среднего.

Ранее британские врачи раскрыли необычный симптом рака поджелудочной железы. Врачи рассказали, что рак поджелудочной железы можно перепутать с заболеваниями межпозвонковых дисков из-за расположения органа. Боль может начаться с живота и затем распространиться на спину, пишет «Федеральная служба новостей».