Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии

Киев намерен присоединиться к санкциям Евросоюза против официальных лиц Белоруссии. Об этом журналистам рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом [санкционном] списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, поскольку здесь уже речь идет о вопросе последовательности политики», — сказал глава дипломатического ведомства украинской службе BBC.
В пятницу стало известно, что саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Речь идет об ограничениях, наложенных на 40 официальных лиц из-за «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». Минск, как напоминает RT, ввел ответные санкции против ЕС.
Подписывайтесь на URA.RU в