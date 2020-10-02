02 октября 2020

Украина намерена присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Власти Украины хотят присоединиться к санкциям против Белоруссии Фото: Официальный сайт президента Украины
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Протесты в Белоруссии

Киев намерен присоединиться к санкциям Евросоюза против официальных лиц Белоруссии. Об этом журналистам рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом [санкционном] списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, поскольку здесь уже речь идет о вопросе последовательности политики», — сказал глава дипломатического ведомства украинской службе BBC.

В пятницу стало известно, что саммит Евросоюза согласовал введение санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Речь идет об ограничениях, наложенных на 40 официальных лиц из-за «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». Минск, как напоминает RT, ввел ответные санкции против ЕС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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