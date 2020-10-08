Единороссы сменили лидера в самом протестном городе ЯНАО

Отделение «ЕР» в Ноябрьске возглавила депутат Надежда Гудкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарем отделения «Единой России» в Ноябрьске, который считается протестным центром ЯНАО, избрана экс-заместитель главы города, а ныне депутат заксобрания Надежда Гудкова. Об этом URA.RU сообщили в городской ячейке. На посту секретаря Гудкова сменила Андрея Власова, который досрочно сложил полномочия.

«По итогам голосования на должность секретаря Ноябрьского местного отделения партии „Единая Россия“ делегатами конференции избрана Надежда Гудкова», — сказали в отделении. Комментируя свое избрание, Гудкова пообещала однопартийцам большую работу: «Партия ставит перед нами много задач, и мы все понимаем их важность и значение, поэтому будем работать сообща, с полной ответственностью и самоотдачей».

Гудкова вместе с другим депутатом заксобрания Виктором Гордиенко являются наиболее влиятельными единороссами Ноябрьска. У обоих членов парламента обширный политический бэкграунд: Гудкова работала в администрации и входила в круг ближайших людей мэра Алексея Романова, а Гордиенко был одним из самых узнаваемых депутатов гордумы. Источник URA.RU в политических кругах Ноябрьска полагает, что новая роль Гудковой позволит укрепить позиции единороссов на фоне активизации местной ячейки КПРФ.

Ноябрьск традиционно отличается от других городов ЯНАО оппозиционными настроениями. Здесь, как ранее отмечали опрошенные URA.RU политологи, наиболее сильны соперники партии власти. От Ноябрьска на выборах в заксобрание ЯНАО выдвигались два самых ярких коммуниста округа — Елена Кукушкина и Александр Бондарчук. На тех же выборах Ноябрьск показал минимальную по региону явку в 34,27%.