На Украине вспыхнул скандал после жесткого разгона протеста Зеленским

Соскин: режим Зеленского совершил преступление в Виннице
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Режим Зеленского виновен в жестком разгоне женщин и детей, считает Соскин
Режим Зеленского виновен в жестком разгоне женщин и детей, считает Соскин Фото:

В украинском городе Винница 2 августа силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста, в числе которых были женщины и дети. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко осудил действия властей, назвав произошедшее преступлением украинского лидера Владимира Зеленского.

«Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. Это же страшное преступление произошло», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Митингующие пытались помешать работникам военкомата провести штурм местного стадиона.

В своем обращении Соскин обвинил украинское руководство в жестоком подавлении протеста. Он также заявил, что представители власти сделают вид, что не имеют отношения к инциденту, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.

По официальным данным, в осаде стадиона участвовало около 80 человек, преимущественно женщины и подростки. Протестующие выломали ворота, пытаясь проникнуть на территорию.

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В украинском городе Винница 2 августа силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста, в числе которых были женщины и дети. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко осудил действия властей, назвав произошедшее преступлением украинского лидера Владимира Зеленского. «Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. Это же страшное преступление произошло», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Митингующие пытались помешать работникам военкомата провести штурм местного стадиона. В своем обращении Соскин обвинил украинское руководство в жестоком подавлении протеста. Он также заявил, что представители власти сделают вид, что не имеют отношения к инциденту, включая секретаря СНБО Рустема Умерова. По официальным данным, в осаде стадиона участвовало около 80 человек, преимущественно женщины и подростки. Протестующие выломали ворота, пытаясь проникнуть на территорию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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