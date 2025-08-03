В украинском городе Винница 2 августа силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста, в числе которых были женщины и дети. Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко осудил действия властей, назвав произошедшее преступлением украинского лидера Владимира Зеленского.
«Вы что молчите? Это у вас произошло кровавое побоище беззащитных женщин и детей, подростков. Это же страшное преступление произошло», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Митингующие пытались помешать работникам военкомата провести штурм местного стадиона.
В своем обращении Соскин обвинил украинское руководство в жестоком подавлении протеста. Он также заявил, что представители власти сделают вид, что не имеют отношения к инциденту, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.
По официальным данным, в осаде стадиона участвовало около 80 человек, преимущественно женщины и подростки. Протестующие выломали ворота, пытаясь проникнуть на территорию.
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