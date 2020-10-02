Билли Айлиш представила клип к новому фильму про Бонда. Видео

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Новый клип Билли Айлиш посмотрели несколько миллионов зрителей Фото: скриншот клипа Билли Айлиш «No Time To Die»

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню «No Time To Die», которая стала саундтреком к новому фильму про Джеймса Бонда. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

На кадрах певица поет в темном помещении, не видно ничего кроме нее и микрофона. Также на видео показаны отрывки из новой части бондианы. На момент публикации ролик набрал более 3,6 млн просмотров.

«Не время умирать» стал юбилейным фильмом в серии про Джеймса Бонда. Главную роль в пятый раз сыграл Дэниэл Крейг. Российская премьера ленты запланирована на 19 ноября 2020 года. Серия шпионских фильмов основана на вымышленном персонаже агенте МИ-6 Джеймсе Бонде, «агенте 007», передает телеканал 360. Его успели сыграть такие актеры как Шон Коннери, Дэвид Нивен, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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