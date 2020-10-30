Ефремов рассказал, где хочет отбывать наказание

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, хотел бы остаться отбывать наказание в СИЗО-5. О его пожелании рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5», — сказала Литвинович. По ее словам, это лучший вариант для артиста, пишут argumenti.ru.
Как отметила член ОНК, в хозотряде осужденные живут в комнатах, а не камерах. Литвинович подчеркнула, что там у них есть право на ежедневные звонки и свидания и хорошая медицинская помощь. Также она отметила зал для культурных мероприятий, где Ефремов мог бы выступать. У актера в этом СИЗО могла бы появиться возможность освободиться по УДО.
Ранее артист высказал пожелание отбывать наказание в одной из колоний Чувашии, откуда идет история его семьи. Также актер просил о создании Российского тюремного театра.
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