Ефремов рассказал, где хочет отбывать наказание

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Спектакль
Марина Литвинович рассказала, где Ефремов хотел бы отбывать наказание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, хотел бы остаться отбывать наказание в СИЗО-5. О его пожелании рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5», — сказала Литвинович. По ее словам, это лучший вариант для артиста, пишут argumenti.ru.

Как отметила член ОНК, в хозотряде осужденные живут в комнатах, а не камерах. Литвинович подчеркнула, что там у них есть право на ежедневные звонки и свидания и хорошая медицинская помощь. Также она отметила зал для культурных мероприятий, где Ефремов мог бы выступать. У актера в этом СИЗО могла бы появиться возможность освободиться по УДО.

Ранее артист высказал пожелание отбывать наказание в одной из колоний Чувашии, откуда идет история его семьи. Также актер просил о создании Российского тюремного театра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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