Полицейские ХМАО массово заражаются коронавирусом

Югорские полицейские жалуются на увеличившуюся нагрузку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ряды югорской полиции подкосила эпидемия коронавируса. Сотрудники в массовом порядке вынуждены уходить на больничные. Об этом URA.RU сообщили сами работники правоохранительных органов в нескольких муниципалитетах ХМАО.

«Коронавирус влияет на состояние личного состава. Страдают и подразделения отвечающие за общественную безопасность, и оперской состав, и следствие. Расследование уголовных дел, проведение проверок растягивается, потому что многие на больничном», — рассказал URA.RU один из полицейских. «В нашем отделе в строю остался только один сотрудник, причем он пришел в органы недавно. Все остальные болеют», — прокомментировал один из югорских оперативников. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Правозащитник и бывший сотрудник сургутской ГИБДД Сергей Иванов, более известный как «честный гаишник», в разговоре с журналистом агентства заявил, что рост заболеваемости среди полицейских связан, в том числе и с тем, что сами сотрудники правоохранительных органов не всегда соблюдают меры предосторожности. «Я сам недавно был в здании полиции общественной безопасности Сургута. Там сотрудники ходили без масок, сделал им замечание. Спустя неделю узнаю, что там пять человек заболели коронавирусом. А ведь там все контактные, друг с другом общаются в любом случае. Вот элементарная ситуация, как можно заразиться коронавирусом», — считает Иванов.

Ранее URA.RU сообщало, что внимание на отсутствие масок у силовиков во время одного из заседаний оперштабов обратила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Тогда глава окружной полиции Дамир Сатретдинов пообещал разобраться с нарушителями масочного режима и ряд сотрудников был наказан.