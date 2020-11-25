25 ноября 2020
24 ноября 2020

Курганцы из-за пандемии не могут навестить родню в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , преграда, шипы, граница россии, кпп
Курганцы не могут выехать из страны к родственникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Кургана не могут посетить пожилых родственников в приграничной Северо-Казахстанской области в Казахстане. Из-за пандемии границу сложно пересечь, а Петропавловск и вовсе закрыт на карантин. Об проблеме URA.RU рассказала местная жительница Лариса Заикина.

«Больше года мы не можем съездить в Казахстан к родне. Там многие преклонного возраста, болеют. Может, увидимся в последний раз. Хочется и могилки навестить. Живем рядом, а попасть не можем», — отметила пенсионерка. Сейчас все общение с родственниками происходит посредством интернета.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям URA.RU сообщили, что ограничения при пересечении границы РФ действуют с марта. Согласно распоряжению правительства РФ, выехать в Казахстан россияне могут по работе, в связи со смертью родственника, для лечения или ухода за больными родственниками, на учебу (нужны подтверждающие документы).

«К нам можно попасть только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, Петропавловск закрыт на карантин», — рассказала в разговоре с URA.RU главный редактор издания «Петропавловск.news» Екатерина Назаренко.

В Республику Казахстан пускают только детей к родителям, родителей к детям либо по медицинским показаниям. Зеленый коридор действует для грузов с продуктами и товарами, необходимыми для жизнеобеспечения.

В Северо-Казахстанской области, соседствующей с Курганской областью, наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. В области с 9 ноября действует 12 карантинных постов, сообщает Петропавловск.news.

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© Служба новостей «URA.RU»
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