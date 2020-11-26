26 ноября 2020

Жители ХМАО получат дополнительные выплаты до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО отдельные категории граждан получат 2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО льготная категория граждан получит денежную выплату в размере двух тысяч рублей. Такое решение было принято на очередном заседании правительства округа. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Выплата в размере двух тысяч рублей будет предоставлена неработающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами, семьям, имеющим доход не выше величины прожиточного минимума автономного округа», — сообщают в депсвязей. Губернатор ХМАО Наталья Комарова подчеркнула, что выплата в размере одной тысячи рублей будет предоставлена всем неработающим пенсионерам.

Получить выплату смогут 328 тысяч 300 югорчан. Среди них: 75 тысяч 500 семей с детьми, 252 тысячи 800 — неработающие пенсионеры. Субсидия будет выплачена до 5 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО единовременную субсидию в размере 35 тысяч рублей можно получить до 31 декабря. Выплата предусмотрена для многодетных семей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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