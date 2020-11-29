В России с вирусом уже столкнулись порядка 20-45% населения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 ноября, — 355-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 265-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 491 989, достигнув отметки в 63 054 476. Выздороветь удалось уже 43 093 708 пациентам (+343 368). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 458 430 (+6 668).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 6749 317 американцев. Следом идут Индия (9 432 039) и Бразилия (6 314 740). Россия в этом списке занимает четвертую строчку, в стране 2 269 316 зараженных.

Вакцина и лекарство

Стоимость одной дозы вакцины против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКороны» оказалась одинаковой. На сегодняшний день произведено уже 35 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Из них около 5 тысяч направлены на исследования, а остальные поступят в гражданский оборот в декабре, сказал глава «Вектора» Ринат Максютов. По его словам, вакцину будут испытывать также на подростках.

При этом глава «Вектора» объяснил, что ни один препарат не способен обеспечить 100-процентную защиту от какого-либо заболевания, поскольку его первоочередная задача — снижение риска развития тяжелого течения заболевания и летального исхода. Поэтому даже после вакцинации гражданину придется носить маски и перчатки.

.Коронавирус в России

В России с вирусом уже столкнулись порядка 20-45% населения. Об этом рассказал URA.RU вирусолог Александр Чепурнов. Пандемия закончится в 2021 году, считают в «Векторе». А глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать улучшения ситуации с заболеваемостью. По его словам, при хорошем раскладе Россия сможет выйти на плато в конце декабря.

Чтобы остановить распространение коронавируса в России, стоит отменить учебный год 2020-2021. Такое мнение выразил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. При этом он подчеркнул, что не является экспертом в этом вопросе. Между тем сотни иностранных студентов начали отчислять из российских вузов потому, что они не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ. Официальной причиной является неуспеваемость студентов, поскольку они не могут получить необходимые знания для сдачи экзаменов, практических заданий и лабораторных работ.

Единственным способом выявить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса является проведение компьютерной томографии (КТ) легких. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог Алексей Аграновский. По его словам, не нужно требовать госпитализации при легкой и бессимптомной форме COVID-19.

Коронавирус в мире

Власти Китая знают, что новый коронавирус был создан искусственно, но при этом стараются сместить акценты, обвиняя другие страны в распространении смертельного заболевания. Такое заявление в разговоре с URA.RU сделал бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. По его мнению, России следует дистанцироваться от Китая, чтобы не потерять репутацию.

В Турции за сутки снова скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом . Об этом в своем Twitter написал глава минздрава страны Фахреттин Коджа. Он отметил, что положительный результат анализов на COVID-19 за сутки получили 29 281 человек. При этом скончавшимися числятся 185 граждан. Общее число летальных исходов в Турции возросло до 13 558 умерших.