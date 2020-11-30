В Тюменской области мать, убившая ребенка, избежала тюрьмы

Жительница Тюменской области получила полгода ограничения свободы за то, что задавила двухмесячного сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Сладковского района (Тюменская область) приговорили к шести месяцам ограничения свободы за смерть ее ребенка. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Нетрезвая женщина задавила сына во время кормления.

«Н. признать виновной и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок в шесть месяцев. Возложить обязанность раз в месяц являться в орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, не изменять места жительства, запретить выезд за пределы Сладковского муниципального района», — такой приговор содержится в картотеке суда. Также женщине запрещено покидать жилье в ночное время, и участвовать в мероприятиях, где может быть алкоголь.

Преступление было совершено дома у осужденной. Будучи нетрезвой, она легла на диван со своим двухмесячным сыном — мальчика пора было кормить. В процессе женщина уснула и навалилась на ребенка, от чего он задохнулся. Мать и свидетели пытались реанимировать малыша до приезда скорой. Медики прибыли через 20 минут после вызова, спасти ребенка уже не удалось.

По вменяемой статье женщину могли приговорить к исправительным работам, но такое наказание суд посчитал недостаточным. В тоже время лишать свободы ее тоже не стали — при вынесении приговора суд учел наличие у обвиняемой малолетних детей, а также ее раскаяние и другие смягчающие обстоятельства.