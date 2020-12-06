При наличии аппарата КТ курганцев отправляют за 150 км от города

В Шадринск привезли томограф, но запустят его в середине декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Шадринска (Курганская область) жалуются, что новый аппарат компьютерной томографии (КТ), привезенный в ноябре все еще не работает. Пациентам выдают направление на КТ в Курган, расположенный в 150 км от Шадринска. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«Был на приеме у врача. Выдали направление на КТ в Курган. Хотя недавно писали, что в Шадринск привезли томограф, обещали запустить к концу ноября», — рассказал мужчина.

В соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Шадринск» горожане также интересовались, когда запустят КТ. «Бригаду спецов ждут для установки и наладки. Он еще в заводской упаковке стоит», — написал Владимир Тараненко.

Другие участники паблика переживали по поводу кадров — найдется ли специалист, который будет проводить КТ после его запуска. Некоторые считают, что в этом плане помогут курганские врачи, которые будут расшифровывать данные томографа.

В департаменте информационной и внутренней политики URA.RU прокомментировали, что в соответствии с утвержденным графиком работ ввод оборудования в эксплуатацию в Шадринской БСМП запланирован с 14 декабря. При этом по данным управления Роспотребнадзора, в Шадринске резко вырос уровень заболеваемости коронавирусом. С февраля по сентябрь 2020 года — 13,3%, с февраля по ноябрь 2020 года — 24%.

3 ноября в Шадринск привезли компьютерный томограф, ставший первым для города. Мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью 26,6 млн рублей планировали запустить к концу ноября после получения разрешения Роспотребнадзора.