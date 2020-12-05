Россия ставит новые рекорды по коронавирусу перед вакцинацией

За прошедшие сутки в России подтверждено 28 782 случая коронавируса. Это новый рекорд по числу новых заразившихся за сутки, предыдущий рекорд был 3 декабря, когда выявили 28 145 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ заразились уже 2 431 731 россиянин, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.
«За последние сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также за это время выписаны 27 644 человека, еще 508 погибли.
Больше всего новых инфицированных, как и прежде, зафиксировано в Москве — там найдено 7993 новых случая COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург с 3726 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область, где заразились 1246 человек.
Среди регионов УрФО наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Свердловской области (+398 человек), на втором месте Пермский край (+ 306 человек), на третьем — Челябинская область (+ 305 человек). В ХМАО 221 новый заболевший за сутки. В ЯНАО и Тюменской областях выявлено 194 и 164 новых случаев соответственно. В Курганской области — 105 заразившихся за сутки.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале вакцинации граждан от коронавируса, напоминает сайт VSE42.Ru. В первую очередь препарат получат учителя, врачи и волонтеры. На следующей неделе начать ставить прививки должны во всех регионах РФ, но некоторые из них рискуют провалить это поручение.
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