В Кургане член ОПГ стоит за поджогом автосалона Фото: Андрей Варкентин © URA.RU

За поджогом автосалона «Nissan» в Кургане стоит один из членов ОПГ «Хачиты». Инцидент произошел 31 мая, полиция проводит расследование. Об инициаторе поджога машин на 18 млн рублей URA.RU рассказали инсайдеры приближенные к криминальному миру.

«Среди „Хачитов“ есть человек по кличке Патрон. Он в группировке отвечает за поджоги, привлекая бывших детдомовцев, как исполнителей. Этот способ расправы они используют для тех, кто мешает», — рассказал инсайдер.

Другой осведомленный источник поделился, что причиной стала месть владельцу автосалона. Родственница Патрона раньше работала в салоне. Мужчина купил там автомобиль.

«После покупки он постоянно обращался в салон. Родственница ему помогала ремонтировать машину за счет салона. После того, как это стало известно, ее уволили и почти сразу был совершен поджог», — поделился источник. С его слов, полиция задержала поджигателя, но тот не сдает заказчика. «Вероятно боится говорить», — пояснил осведомитель.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что по факту поджога возбуждено уголовное дело. Повреждено было 13 автомобилей марки Nissan. Расследование продолжается, подробности пока не разглашаются. Ранее УМВД сообщало, что по подозрению в поджоге задержан неоднократно судимый житель Кетово. Объяснить полицейским мотивы преступлений он не мог.

Ранее агентство сообщало, что среди бывших участников ОПГ «Локомотив» произошел раскол из-за наркотиков. Группировка «Хачиты» занимается наркотиками. Агентство также писало, что один из членов ОПГ может быть причастен к убийству.