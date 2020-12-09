Жители Каменска-Уральского обратились к Владимиру Путину за помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обманутые пайщики кредитного потребительского кооператива «Содействие» из Каменска-Уральского записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди пожаловались на бездействие местных властей и правоохранительных органов и попросили главу государства направить в город следственную группу.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от лица всех обманутых пайщиков КПК „Содействие“ обращаемся к вам как к последней инстанции. В 2019 году мы — пайщики — перестали получать честным трудом заработанные деньги, вложенные в кооператив <…>. Вскоре он закрылся. У нас похитили более полумиллиарда рублей, обманутых пайщиков — более 2500 человек», — говорится в обращении, опубликованном на YouTube.

В нем также отмечается, что экс-участники кооператива уже обращались в суды, правоохранительные органы и к муниципальным властям, но пока результата это не принесло: «Мы жалуемся на бездействие властей и правоохранительных органов всех уровней. <…>. В нашем городе и области действует организованная преступная группировка под высоким покровительством». В завершении авторы обращения попросили российского лидера направить в Каменск-Уральский следственную группу для проведения объективного расследования «хищения денежных средств у населения».