09 декабря 2020

Обманутые пайщики обратились к Путину за помощью. «Действует организованная преступная группировка»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Жители Каменска-Уральского обратились к Владимиру Путину за помощью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обманутые пайщики кредитного потребительского кооператива «Содействие» из Каменска-Уральского записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Люди пожаловались на бездействие местных властей и правоохранительных органов и попросили главу государства направить в город следственную группу.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от лица всех обманутых пайщиков КПК „Содействие“ обращаемся к вам как к последней инстанции. В 2019 году мы — пайщики — перестали получать честным трудом заработанные деньги, вложенные в кооператив <…>. Вскоре он закрылся. У нас похитили более полумиллиарда рублей, обманутых пайщиков — более 2500 человек», — говорится в обращении, опубликованном на YouTube.

В нем также отмечается, что экс-участники кооператива уже обращались в суды, правоохранительные органы и к муниципальным властям, но пока результата это не принесло: «Мы жалуемся на бездействие властей и правоохранительных органов всех уровней. <…>. В нашем городе и области действует организованная преступная группировка под высоким покровительством». В завершении авторы обращения попросили российского лидера направить в Каменск-Уральский следственную группу для проведения объективного расследования «хищения денежных средств у населения».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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