Фейковую курганскую мэрию нашли в соцсетях

В соцсетях появились клоны официальных страниц администрации Шадринска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В социальных сетях появились паблики, которые выдают себя за официальные группы мэрии Шадринска (Курганская область), хотя на самом деле таковыми не являются. Об этом администрация Шадринска написала в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«В социальных сетях появились ложные сообщества и аккаунты, выдающие себя за официальные группы администрации города Шадринска», — говорится в сообщении. Городские власти призвали пользователей быть внимательными и проверять полученную информацию. Они отмечают, что у мэрии есть только три официальные страницы — в соцсетях «ВКонтакте» (@news_shadrinsk), «Одноклассники» (@cityadmin45) и Instagram (@shadrinsk.official). При этом паблик в «ВК» является верифицированным — возле его названия стоит синяя галочка.

«Для нас самое главное, чтобы жители получали достоверную информацию, и были уверены, что общаются действительно с представителями власти, а не с посторонними людьми», — уточнили URA.RU в пресс-службе администрации Шадринска. По их данным, фейковые страницы появились в различных соцсетях, многие из них — буквально сегодня. В мэрии добавили, что уже направили жалобы администрации соцсетей.

URA.RU действительно удалось найти паблики в соцсетях, которые созданы 10 декабря и выдают себя за официальные страницы города Шадринск. В одном из них, например, пока сделано три публикации, две из которых дублируют информацию с настоящей страницы. В этом паблике пока только один подписчик.