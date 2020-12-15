Источник: нехватка полиции грозит тюменцам ростом преступности

Инсайдер: в Тюменской области не хватает кадровых полицейских Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Муниципалитеты Тюменской области испытывают острую нехватку кадровых полицейских. Это грозит ростом преступности. Об этом URA.RU сообщают источники в правоохранительных структурах. Ранее сообщалось, что тобольский городской отдел полиции столкнулся с нехваткой кадров. Но теперь к нему добавились Ишимский, Исетский, Заводоуковский и Ялуторовский районы.

«В среднем, некомплект по кадрам в этих муниципалитетах держится в районе 20-25%. В каждом районе он образовался по разным причинам. Где-то люди уходят на больничный, где-то — увольняются. Если человек увольняется, то найти ему моментально замену практически нереально. Нужна квалификация, аттестацию, опять же, нужно пройти. Уровень негодования и напряжения внутри тюменской полиции сильно растет. Никто не хочет делать двойную работу за обычную зарплату. В итоге ситуация становится критической, что может привести к росту уровня преступности и снижению уровня спокойствия граждан», — пояснил источник агентству на условиях анонимности.

По его словам, проблема особенно актуальна для отдаленных сел и деревень региона, в которых миграция населения практически равна нулю. Люди не хотят ехать туда на работу. Поэтому некоторые вакансии в ГУВД остаются невостребованными месяцами. В областное ГУВД направлен письменный запрос.