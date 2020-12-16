На Курганскую область надвигаются метели и снегопады

Курганцев предупредили об ухудшении погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие сутки в Курганской области ожидаются снегопады, усиление ветра и метели. Региональное управление ГИБДД обратилось к водителям с просьбой быть особенно осторожными в период непогоды.

«В ближайшие сутки в Зауралье прогнозируются осадки в виде снега, метели, усиление ветра. Все это может осложнить обстановку на дорогах области», — говорится в сообщении. В ГИБДД отмечают, что несоблюдение мер безопасности может привести к ДТП. «Госавтоинспекция Курганской области призывает зауральцев и гостей региона не пренебрегать требованиями правил дорожного движения и быть более осторожными на дороге в период непогоды», — добавили в ведомстве.

Водителей просят быть внимательными при приближении к пешеходным переходам, снижать скорость у школ, детских садов и медучреждений. Начинающим водителям рекомендуют вообще не садиться за руль во время снегопадов. Пешеходов также призывают к бдительности. Перед тем, как перейти дорогу, нужно остановиться и убедиться, что все водители увидели человека и готовы его пропустить.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 декабря в регионе местами ожидается небольшой снег. Скорость ветра составит от 3 до 9 м/с, но 18 декабря возможны порывы до 14 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ближайшие выходные в Кургане ожидается резкое похолодание до минус 27 градусов. По данным ЦГМС, такая температура возможна ночью 20 декабря.