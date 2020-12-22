Губернатор ХМАО летит в Москву на встречу с Путиным

Командировка губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Москву продлится несколько дней Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в обновленный состав Госсовета РФ и примет участие в его заседании под председательством президента Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в работе государственного совета РФ и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первое заседание по стратегическому развитию и национальным проектам в новом конституционном статусе и обновленном составе проведет президент РФ Владимир Путин», — прокомментировали в депсвязей.

Там также добавили, что на заседании будут рассмотрены вопросы реализации указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Командировка главы региона в Москву на этом не закончится. 24 декабря она примет участие в заседании попечительского совета МГУ.

Ранее URA.RU сообщало, что Госсовет возглавил президент РФ Владимир Путин. А ряд уральских губернаторов вошли в состав его президиума.