22 декабря 2020

Губернатор ХМАО летит в Москву на встречу с Путиным

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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Командировка губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Москву продлится несколько дней Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в обновленный состав Госсовета РФ и примет участие в его заседании под председательством президента Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в работе государственного совета РФ и совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Первое заседание по стратегическому развитию и национальным проектам в новом конституционном статусе и обновленном составе проведет президент РФ Владимир Путин», — прокомментировали в депсвязей.

Там также добавили, что на заседании будут рассмотрены вопросы реализации указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Командировка главы региона в Москву на этом не закончится. 24 декабря она примет участие в заседании попечительского совета МГУ.

Ранее URA.RU сообщало, что Госсовет возглавил президент РФ Владимир Путин. А ряд уральских губернаторов вошли в состав его президиума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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