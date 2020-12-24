24 декабря 2020

Счетная палата заявила об отсутствии помощи бедным семьям в РФ

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Меры правительства не помогают в борьбе с бедностью Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России около 20% бедных семей не получали ни одной социальной выплаты в 2014—2018 годы. Об этом заявили представители Счетной палаты.

«Каждая пятая нуждающаяся семья в России не получала никаких социальных выплат от государства за период с 2014 по 2018 год», — цитирует РБК отчет Счетной палаты.

На российские бедные семьи с подушевым доходом ниже прожиточного минимума приходилось только 22—26% от всего объема социальных выплат от государства, а 19—20% малоимущих домохозяйств за все эти годы не получали вообще никаких социальных выплат. В целом нацпроекты и госпрограммы правительства не обеспечивали достижение поставленных президентом национальных целей по росту доходов россиян и снижению уровня бедности. В Счетной палате уверены, что система соцподдержки нуждается в модификации: каждое пособие должно в значительной мере повышать уровень доходов его получателей, а в противном случае должно быть заменено. Аудиторы предупредили, что пандемия коронавируса усугубит ситуацию.

Ранее в России пересмотрели критерии бедности. Госдума РФ приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Таким образом, депутаты поддержали запрет на снижение МРОТ даже в случае уменьшения медианной заработной платы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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