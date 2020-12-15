В России пересмотрели критерии бедности

Депутаты приняли поправку к законопроекту о новой методике расчета МРОТ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госдума РФ приняла поправку к законопроекту о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Таким образом, депутаты поддержали запрет на снижение МРОТ даже в случае уменьшения медианной заработной платы.

«[МРОТ устанавливается в размере] не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного в текущем году», — пишет ТАСС о решении Госдумы. Также депутаты поддержали поправку, обязывающую субъекты РФ определять размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности.

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал невозможность снижения МРОТ главной новацией документа. По его словам, поправки могут быть приняты до конца текущего года и заработать уже в январе 2021 года.

Ранее заместитель министра финансов Андрей Пудов заявил, что расчет МРОТ с учетом медианной заработной платы приведет к росту пенсий. Он подчеркнул, что при увеличении средней зарплаты вырастут и отчисления в Пенсионный фонд, передает телеканал 360.

В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что МРОТ будет расти в ускоренном темпе с 2021 года. Ожидается, что при новой методике расчета МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум.