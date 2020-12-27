«Турстат» раскрыл лучшие места для отдыха в России на Рождество

Россияне в Рождество предпочитают посещать горнолыжные курорты Фото: depositphotos.com

Большинство россиян в Рождество предпочитают отдыхать на горнолыжных курортах Московской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала «Турстат».

«Особой популярностью в Подмосковье пользуются горнолыжные курорты Дмитровского городского округа», — сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на результаты исследования. Отмечается, что наиболее популярны курорты «Сорочаны», «Лисья гора», «Чулково».

Также популярен у россиян спортивный парк «Волен», где есть возможность кататься на лыжах, сноубордах, коньках, ледянках. Многие отдыхающие в Рождество выбирают спортивный парк «Яхрома», где открыты шесть горнолыжных трасс.

Ранее эксперт по туризму, директор Союза Visit Russia Александра Горохова рассказала, что на новогодние праздники россияне хотят отправиться на море, горнолыжные курорты или совершить поездки по стране. Туристы выбирают Карелию, Байкал и Алтай для новогодних путешествий.