Эксперт по туризму назвала популярные направления у россиян

Из российских направлений особой популярностью на Новый год пользуется «Роза Хутор» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На новогодние праздники россияне хотят направиться на море, горнолыжные курорты или совершить поездки по стране. Об этом рассказала эксперт по туризму, директор Союза Visit Russia Александра Горохова.

«Сейшельские острова — это популярное и раскрученное направление. В Танзанию осуществляются в основном экспедиционные маршруты», — сказала Горохова агентству Nation News. Эфиопия, которая также является безопасным маршрутом по данным Роспотребнадзора, по ее словам, не пользуется популярностью у русских туристов.

Для путешествий по России люди выбирают Ленинградскую область, Карелию, Байкал, Алтай и даже Мурманскую область. Также эксперт подчеркнула особую популярность горнолыжного курорта «Роза Хутор» на новогодние праздники. Многие однако выбирают провести это время на природе — в коттеджах Подмосковья и Ленинградской области.

Ранее Роспотребнадзор назвал страны, безопасные для путешествий. К ним отнеслись Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, передает телеканал 360. Наименее соответствуют норме Великобритания, ОАЭ, Корея, Сербия и Япония, пишет RT.