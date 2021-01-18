В Кургане резко подорожали гречка и картофель

Гречка в Кургане подорожала на 65% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области за год самыми подорожавшими продуктами стали гречка и картофель. Информация о повышении стоимости социально значимых продуктов размещена на сайте Свердловскстата.

«Средняя потребительская цена на гречку в декабре 2020 года составила 96,3 рубля. За год ее стоимость возросла на 65%», —сообщается в оперативных статистических данных.

Прирост цены на 20% за год зафиксирован на яблоки (103 р. за кг), на 17% подорожали картофель (24 р. за кг) и рис (87 р. за кг). На 8-10% возросла цена на морковь (36,6 р. за кг), ржаной хлеб (51,7 р. за кг), сливочное масло (651,8 р. за кг), рыбу (167 р. за кг).

При этом в списке оказались и некоторые продукты, цены на которые упали. Так, больше всего за год подешевели капуста (-24%), пшено (-7%), курица (-4%), свинина (-2%).

В целом продовольственные товары в декабре 2020 года к декабрю 2019 года подорожали на 8,2%. Все товары и услуги, по официальным данным, подорожали на 5,9%.