В ЯНАО мэрию втянули в скандал с «концлагерем для собак»

Власти решили сменить подрядчика по отлову и содержанию животных Фото: Илья Московец © URA.RU

Скандальный приют для бездомных животных в Ноябрьске работает с перебоями, сообщили URA.RU знакомые с ситуацией источники. При этом администрация города якобы намеревается передать учреждение в управление компании, которая в числе прочего оказывает услуги кремации животных.

«Приют на самом деле не работает, — рассказал собеседник агентства. — Сейчас там перемерзла вода». По словам инсайдера, городские власти уже инициировали передачу функций по отлову и содержанию в управление некой компании, которая специализируется на кремации трупов животных.

Таким образом, утверждают инсайдеры агентства, истории с гуманным содержанием отловленных животных не получится. «Вместо того, чтобы отрегулировать работу учреждения, его отдадут тем, кто умеет максимально быстро избавляться от трупов», — рассказывают собеседники.

В администрации Ноябрьска оперативно получить комментарии по ситуации не удалось. В пресс-службе мэрии подтвердили, что приняли вопросы агентства в работу и заняты подготовкой ответов.

Ранее бездомные животные несколько раз становились причиной скандалов, в которые втягивались местные власти. В частности, горадминистрацию обвиняли в том, что вместо отлова бродячих собак та якобы инициировала их ликвидацию.

В конце 2019 года в приюте для отловленных бездомных животных общественники обнаружили голодных и ослабленных собак вперемешку с уже погибшими. Подрядчик, содержавший приют, объяснил случившееся перебоями с финансированием, городские власти — нарушением условий контракта со стороны бизнесмена.